Народный фронт проверил доступность медицинской помощи для детей в Магадане Фото: Магаданский Народный фронт

Члены Народного фронта в Магадане проверили доступность медицинской помощи для детей. Основанием для этого послужили жалобы, которые все чаще поступают от жителей города. Люди рассказывают, что у них возникают проблемы в детских поликлиниках. Им не нравятся длинные, запутанные очереди, предварительная запись на анализы, невозможность попасть к узким специалистам и на УЗИ.

Чтобы ситуацию оценить максимально объективно, активисты отправились в несколько поликлиник. Рейд прошел утром 17 марта.

Так, в первой поликлинике с направлением педиатра на общий анализ крови нужно отстоять в очереди в регистратуру, чтобы получить талончик. Правда, на какой ближайший день он есть, там сказать не смогли. Родители говорят, что ждать приходится до двух недель.

Во второй поликлинике при записи к педиатру талонов и вовсе не хватает, при чем как на первичный, так и на вторичный прием. Те, кто талон достать не смог, стоят в «живой» очереди рядом со здоровыми и больными детьми.

А о записи к узким специалистам – лору, узисту, офтальмологу, неврологу – и говорить нечего. Сделать это очень тяжело.

Активисты попытались дозвониться в единую регистратуру. Сначала у них произошел сбой, а потом автоответчик сказал: «Ваша позиция в очереди 51-ая». На 13 минуте наконец-то ответил оператор и огорошил: к неврологу в этот день было всего четыре места, и те уже заняты. Предложил прийти в поликлинику рано утром и попробовать взять талон. А еще сказал, что лор на больничном, окулист сможет принять только 28 марта, а на УЗИ и вовсе нет расписания.

Сотрудник регистратуры посоветовал записаться через Госуслуги. Потратив время на заполнение всех данных на ребенка, который точно прикреплен к поликлинике, активисты увидели надпись: «Нет прикрепления в этом регионе». Соответственно, в получении помощи было отказано.

Люди настроены негативно. Один из родителей рассказал, что в начале февраля получил направление от логопеда на прохождение комплексного обследования. Пройти его нужно было до первых чисел марта. Но не успели: узкие специалисты были только через полтора месяца.

- Здоровье нового поколения горожан – то, что должно нас заботить в первую очередь, - под угрозой. Людям нужно записывать своих детей на недели вперед на банальные анализы, а без них врач не сможет поставить диагноз и назначить лечение. Значит, нет оперативности действий, и недуг у ребенка будет усугубляться. Похода к узкому специалисту ожидают месяцами - и это в областном центре. Как же тогда выкручиваются жители районов? Даже самое простое – разделение потоков заболевших и выздоравливающих в наших поликлиниках оказалось недостижимым из-за нехватки участковых педиатров. О каком развитии медицины в регионе, о какой высокотехнологичной медпомощи можно говорить? Понимаю и разделяю негодование родителей. Такое положение дел недопустимо, - сказал Сергей Зеленков, сопредседатель регионального штаба Народного фронта.

Сергей Зеленков заявил, что ситуация требует немедленного вмешательства.

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