Завод по производству детских площадок начал работу в Хабаровском районе Фото: администрация Хабаровского района

В Хабаровском районе много площадок, которые привлекают крупных инвесторов. Одной из таких стала территория в селе Тополево, где недавно был открыт завод по производству детских площадок. Предприятие принадлежит АО «КСИЛ», зарегистрированному в Ленинградской области. Оно стало обособленным филиалом уже существующего производства.

- Деятельность предприятия направлена на изготовление товаров в рамках импортозамещения, таких как детские игровые комплексы, воркауты, тренажеры, спортивные арены. Изделия востребованы для обустройства дворов, в том числе в рамках реализации механизмов ТОС, федерального проекта «Формирование комфортного городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», - рассказали в администрации Хабаровского района.

На заводе создано около 30 рабочих мест. Все оборудование для детских площадок делают из отечественных материалов.

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