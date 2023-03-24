Ремонт мостов стартовал в Хабаровском крае Фото: КГКУ «Хабаровскуправтодор»

Начало работ по ремонту мостов в Хабаровском крае было запланировано на апрель, но подрядчик взялся за дело раньше намеченного срока. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» стартовали работы на переправе через реку Май, которая находится на пути из Советской Гавани в Ванино.

- Подрядчик приступил к работам раньше. На текущий момент выполнена подготовка объекта, установлены знаки организации дорожного движения на период работ, подняты пролеты строения с заменой резиновых опорных частей, - рассказали в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Скоро начнутся работы по ремонту опор, пролетных строений, основания дороги и ее покрытия. Завершит реконструкцию моста ремонт прилегающих к переправе участков дороги. Сдать объект подрядчик планирует в сентябре 2023 года.

Всего на этот год запланирован ремонт мостов в девяти районах Хабаровского края: в Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском, Солнечном, Аяно-Майском, Бикинском, Охотском и Советско-Гаванском.

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