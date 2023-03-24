Северные территории становятся доступнее в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве региона прошла встреча губернатора Михаила Дегтярева с Максимом Климовым, главой Охотского района. Чиновники обсудили планы на текущий год. На повестке дня были вопросы социально-экономического развития и реализации инвестиционных проектов.

Охотский район - один из самых крупных муниципалитетов в регионе, практически центр рыбной промышленности. В прошлом году только 28 процентов от всех доходов поступило в казну именно от этой сферы. На втором месте - добыча золота (25 процентов), на третьем - бюджетная сфера (21 процент).

Сегодня рыбная отрасль развивается как за счет действующих производств, так и за счет инвестиций. Три из них - это лососевые заводы, цель которых - увеличение запасов и вылова рыбы. Например, Булгинский и Уракский заводы каждый год выпускают по три и 10 миллионов штук мальков. Охотинский научно-производственный комплекс пока строится. Планируется, что он будет выпускать 17 миллионов мальков. Его планируется запустить в 2025 году.

Особое внимание уделяют рыбакам-любителям. По решению губернатора, в регионе открываются рыбопромысловые участки для спортивной и любительской рыбалки. Сейчас в районе их 11, решается вопрос о предоставлении еще одного.

- Я дал прямое поручение всему блоку по природным ресурсам и отдельно комитету рыбного хозяйства регионального правительства идти навстречу рыбакам-любителям. Поэтому за последние три года количество рыбопромысловых участков выросло в несколько раз. И Охотский район достоин того, чтобы ввести дополнительный участок, - сказал глава региона.

После стороны обсудили выполнение социальных проектов. В числе основных - модернизация взлетно-посадочной полосы. Решение об этом приняли два года назад. Когда объект реконструируют, Охотск станет доступнее для самолетов. Также в этом году продолжится обновление аэродрома. В течение трех лет работники модернизируют взлетно-посадочные полосы, а Охотск сможет принимать самолеты большей грузоподъемности. Из-за этого подешевеет доставка грузов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.