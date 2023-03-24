Мастер-классы для инклюзивных художников Томска провела студентка из Хабаровска Фото: ТОГУ

Диана Слипецкая, студентка и преподаватель Тихоокеанского государственного университета, провела мастер-классы для инклюзивных художников на фестивале «Большая медведица» в Томске. Девушка сама является слабовидящей. В том числе, она рассказала о многослойной акварели для преподавателей, работающих с детьми ОВЗ.

Кроме того, во время фестиваля прошли выставки работ хабаровского живописца. Там были представлены портреты представителей малочисленных народов Амурской области и дальневосточные пейзажи. Так Диана хотела открыть для посетителей окошко в свою малую родину. А на мастер-класс для сибиряков ее уже вдохновили томские сосны – их и рисовали участники мероприятия.

- Есть альтернативные методы, которые помогают учиться, это позволяет мне адаптироваться, внимательнее смотреть на мир, замечая детали, которые люди с хорошим зрением, возможно, и не увидят, - рассказала Диана Слипецкая.

Детский фестиваль завершился 22 марта. Он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его участники - одаренные дети в трудной жизненной ситуации. Победителям дают поддержку, в том числе и материальную, в реализации творческих проектов.

Сама Диана организовал больше десяти своих выставок. Ее картины видели не только жители Дальнего Востока, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Японии, Южной Кореи, Китая. В ее портфолио - престижные профессиональные премии. За выдающиеся достижения в области культуры она получила премию «Филантроп». Девушка изучает традиции народов Дальнего Востока и стран АТР. Любимая тема - женщины в национальной одежде.

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