Участником туристического форума стала Магаданская область Фото: официальный сайт форума

В июне в Москве состоится третий форум «Путешествуй!». На этот раз на нем поговорят о развитии туризма на Дальнем Востоке. Свои заявки на участие уже выдвинули несколько дальневосточных регионов, в том числе, и Магаданская область.

В последние годы внутренний туризм в России и в ДФО только растет. Это говорит о том, что туристическую инфраструктуру нужно развивать, привлекать людей, обучать персонал, обеспечивать комфорт и безопасность локаций. Именно на эти темы говорят на разных деловых площадках.

- В 2023 году сезон деловых мероприятий в отечественном туризме открыл форум «Дальний Восток – зима открытий», который прошел в феврале в Камчатском крае и выступил официальной зимней площадкой форума «Путешествуй!». Ключевые темы развития туризма и гостеприимства, прозвучавшие здесь, продолжим обсуждать и на других площадках, в том числе на летнем форуме «Путешествуй!», который пройдет с 8 по 11 июня в Москве, на ВДНХ, - рассказали организаторы мероприятия.

В этом году регионы-участники представят свои стенды, благодаря которым посетители смогут узнать о каждом из них немного больше. Первой свое участие подтвердила Магаданская область, планируют выдвинуться также Амурская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.

Узнать условия участия можно на сайте мероприятия rustravelforum.com или по адресу svetlana.ilyukhina@roscongress.org.

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