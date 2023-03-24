Работников культуры наградили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялось торжественное награждение лучших работников культуры. Уже больше 10 лет в городе проводится конкурс на лучшего сотрудника и учреждение. Победители получили премии и дипломы.

Награды вручали преподавателям музыкальных школ, сотрудниками библиотек и руководителям культурных учреждений.

- Каждый из вас несет высокую и благородную миссию, направленную на сохранение культурных ценностей и приумножение культурного наследия нашего города и страны. В каждом из вас заложен огромный творческий потенциал, каждый из вас полон таланта и энергии. Вы воплощаете в жизнь удивительные спектакли, организуете неповторимые и запоминающиеся концерты, познавательные выставки, проводите незабываемые экскурсии, поддерживаете красоту и уникальность наших парков и скверов, - сказал Сергей Кравчук.

На сегодняшний день в Хабаровске открыты для посетителей 62 культурных учреждения, 23 из которых – муниципальные. В них работает больше 800 человек. Это сотрудники музеев, библиотек, театров, педагоги и сотрудники домов культуры.

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