Десятая выставка «Новые имена Хабаровского края» пройдет в художественном музее с 25 марта по 2 апреля

Всего участие приняли свыше 450 ребят
Фото: Правительство Хабаровского края
В Дальневосточном художественном музее 25 марта открылась X выставка-конкурс детского изобразительного искусства. Она проходит в рамках фестиваля «Новые имена Хабаровского края». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В выставке примут участие 96 юных художников из 13 населенных пунктов края. Всего участие приняли свыше 450 ребят. Основные темы работ - шедевры мировой и российской литературы и музыки, любовь к своей стране и ее культуре, природа Дальнего Востока.
— Юные таланты смогли отразить важнейшие темы. Особенно радует внимание и уважение к духовному наследию страны, ее классикам: от Сергея Рахманинова до Александра Островского, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.
31 марта в филармонии наградят победителей выставки. Обладатели Гран-при получат путевки на Международную творческую летнюю школу в Суздале. А познакомиться с работами юных дарований можно будет с 25 марта по 2 апреля.
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