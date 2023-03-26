Сергей Кравчук провел заседание Совета по противодействию коррупции в Хабаровске

Одной из мер является тесное взаимодействие со СМИ Фото: Администрация Хабаровска

Среди участников заседания были заместители главы города, а также сотрудники хабаровской прокуратуры и правоохранительных органов. Ключевыми вопросами на повестке стали итоги работы последних двух лет, а также реализация дополнительных мер для предупреждения нарушения законодательства.

Как отметил мэр Хабаровска, сокращать уровень коррупции поможет интенсивное взаимодействие со средствами массовой информации.

- Нужно как можно теснее работать со средствами массовой информации по вопросу опубликования социологических исследований на тему коррупции. Также необходимо размещать в СМИ инструкции для работников местного самоуправления. Сейчас мы усиленно работаем над тем, чтобы показатель коррупции в Хабаровске стремился к нулю, - заявил Сергей Кравчук.

Доклад по противодействию коррупции представил начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску Роман Карпенко, рассказавший о видах финансовых преступлений, совершаемых в Хабаровске. Подобные нарушения предусматривают, помимо прочего, уголовную ответственность.

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