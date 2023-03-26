Медвежья услуга: в Комсомольске-на-Амуре отданный на ремонт ноутбук оказался в ломбарде

Подруга предложила собственные услуги по ремонту, но ничего сделать не смогла Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщила сотрудникам полиции жительница 42-летняя Комсомольска-на-Амуре, ноутбук потерпевшей нуждался в ремонте, и помочь, по-дружески, вызвалась приятельница женщины. Однако, как только знакомая получила портативный компьютер для проведения работ, то перестала выходить на связь с его собственницей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность похитительницы ноутбуков - ей оказалась 35-летняя жительница города Юности, уже имевшая ранее судимость.

Сама задержанная утверждает, что изначально брала ноутбук только с благими намерениями, но своими силами починить технику не удалось. Предположительно, решив, что неисправный ноутбук не принесет никому пользы, злоумышленница вместо возвращения компьютера владельцу отнесла его в ломбард, где выручила за него две тысячи рублей при изначальной оценке ущерба потерпевшей в 15 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

В настоящее время похитительница оргтехники задержана, а местонахождение ноутбука продолжает устанавливаться силами полицейских.

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