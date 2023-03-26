В ЕАО закрылась ледовая переправа для грузов в Хабаровский край

Нарушитель может лишиться прав на шесть месяцев Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Технологическая переправа на реке Тунгуска, сокращавшая путь для грузовых автомобилей из ЕАО в Хабаровский край, закрыта в связи с наступлением теплых дней.

Для закрытия были проведены все мероприятия, оповещающие граждан – подъезд к реке засыпали, а перед переправой установили запрещающие знаки. Пересечь переправу физически все еще можно, однако если нарушитель попадется представителям надзорных органов, то это обернется для него лишением прав на срок до шести месяцев.

- В ближайшее время лед на реках станет слишком тонким и неспособным выдержать вес человека, тем более транспортного средства. Поэтому будьте осторожны на льду и соблюдайте меры безопасности! – предупреждают в ГУ МЧС по ЕАО.

Управление просит обращаться в соответствующие службы, если кто-то знает о случаях использования уже закрытых переправ, ведь это может помочь спасти жизни.

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