В ЕАО закрылась ледовая переправа для грузов в Хабаровский край

Нарушитель может лишиться прав на шесть месяцев
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Технологическая переправа на реке Тунгуска, сокращавшая путь для грузовых автомобилей из ЕАО в Хабаровский край, закрыта в связи с наступлением теплых дней.
Для закрытия были проведены все мероприятия, оповещающие граждан – подъезд к реке засыпали, а перед переправой установили запрещающие знаки. Пересечь переправу физически все еще можно, однако если нарушитель попадется представителям надзорных органов, то это обернется для него лишением прав на срок до шести месяцев.
- В ближайшее время лед на реках станет слишком тонким и неспособным выдержать вес человека, тем более транспортного средства. Поэтому будьте осторожны на льду и соблюдайте меры безопасности! – предупреждают в ГУ МЧС по ЕАО.
Управление просит обращаться в соответствующие службы, если кто-то знает о случаях использования уже закрытых переправ, ведь это может помочь спасти жизни.
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