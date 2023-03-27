Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Сергеем Кравчуком в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук обсудили подготовку к избирательной кампании, которая состоится в 2023 году. Жителям города предстоит выбрать главу краевой столицы на ближайшие пять лет. Голосование пройдет 10 сентября.

- Хабаровск - один из немногих городов, где для людей сохранена возможность выбирать мэра. Всенародные выборы - это наше достояние. Важно, чтобы люди могли выразить свою позицию. Избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно. Добросовестный подход нужно соблюдать и при проведении внутрипартийных выборов от «Единой России», представителем которой является Сергей Кравчук, - сказал Михаил Дегтярев.

Правительство региона будет помогать в организации выборов. Высказаться смогут все кандидаты. По словам главы края, победить должен тот, кого больше всего поддерживают хабаровчане.

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