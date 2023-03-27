Фонтаны в Хабаровске включат 1 мая

Фонтаны начнут работу с 1 мая в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В администрации Хабаровска рассказали, когда включат фонтаны в городе. Напомним, что сезон обычно начинается в середине весны, когда погода в краевой столице стабилизуется, устанавливаются постоянные положительные температуры.

- Городские фонтаны начнут работать с 1 мая, если позволит погода, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Скоро в городе начнут подготовку к сезону фонтанов, который будет длиться до 30 сентября. Специалисты проверят оборудование и приведут его в порядок после зимы. Возможно, водные комплексы включат раньше, как это было в 2022 году. Тогда их также планировали запустить 1 мая, но работы по подготовке удалось завершить раньше на несколько дней. В прошлый раз фонтаны включили 28 апреля.

Напомним, в 2022 году заброшенные фонтаны у «Интуриста» ожили спустя 30 лет простоя.

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