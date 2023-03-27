Пробил селезенку и печень: мужчина с ножом напал на беззащитную хабаровчанку

Мужчину приговорили к колонии за нападение на знакомую в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

В сентябре 2022 года мужчина выпивал спиртное со знакомой, когда между ними завязался конфликт. Женщина начала оскорблять оппонента и материть его. Хабаровчанин не стал терпеть обиду и схватил нож. Тогда потерпевшая осознала серьезность происходящего и попыталась выбежать из квартиры, но у нее ничего не вышло. Вооруженный мужчина быстро догнал ее и ударил ножом в область поясницы. Пострадавшая получила проникающее колото-резаное ранение. У нее оказалась повреждена печень и селезенка.

На мужчину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

- Раньше он уже был судим за подобное преступление. Из колонии освободился в 2016 году, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Во время суда обвиняемый частично признал свою вину и объяснил, что поступил так, потому что разозлился и был пьян. Учитывая, что это не первый случай нападения, его приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

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