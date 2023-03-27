Депутаты «Единой России» помогли двум семьям мобилизованных хабаровчан Фото: @fedchishin_aleksandr

Хабаровский депутат Александр Федчишин вместе с добровольцами «Молодой Гвардии Единой России» помогли двум семьям мобилизованных. Жительница краевой столицы Жанна просила починить комод и кухонный гарнитур. Волонтеры закупили нужные материалы и быстро решили проблему со сломанной мебелью.

Второй семье нужна была помощь с починкой забора. Ограждение вокруг дома провалилось в трех местах и могло в любой момент рухнуть. Добровольцы также пришли на помощь и справились с поставленной задачей.

- Депутатская деятельность - это, прежде всего, забота о жителях округа. Не всегда помощь предполагает отработку запросов. Иногда нужно закатать рукава и выкопать картошку, засыпать траншею или починить забор. «Забота о каждом нуждающемся» - одно из направлений народной программы «Единой России», которого мы придерживаемся в работе. Помощь людям, забота о них - это наш приоритет, - сказал Александр Федчишин.

Добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» регулярно помогают семьям мобилизованных, чтобы они не ощущали себя брошенными и всегда чувствовали поддержку.

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