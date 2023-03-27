Речная навигация откроется в Хабаровске 1 мая Фото: Администрация Хабаровска

В управлении промышленности, транспорта, связи Хабаровска рассказали о том, как в 2023 году будет организована речная навигация. Дата начала сезона уже определена. Первые паромы начнут перевозить пассажиров уже с 1 мая. На маршруте будет курсировать четыре теплохода: «Механик Джасов», «Капитан Коснырев», «Москва-80» и «Москва-81». Они будут переправлять хабаровчан на левый берег Амура пять дней в неделю кроме понедельника и четверга.

В будние дни будут осуществляться два рейса, а в выходные и по праздникам - три. Маршруты будет проходить через остановки:

- Речной вокзал - поселок Уссурийский - Четвертый километр - 5,5 километр - Шестой километр - Седьмой километр - девятый километр - 10-й километр;

- Речной вокзал - Хутор Телегино - Речная - Строительная - Садовая-2 - Дубки;

- Речной вокзал - Дальдизель - протока Сухая - Огороды - Арсеналец - Солнечная - Садовая-1.

В Хабаровске состоялись электронные аукционы на речные перевозки, итоги которых подвели 27 февраля. Победителем стало ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».

- В марте заключены контракты на сумму почти 29 миллионов рублей. Администрация Хабаровска работает над организацией перевозок пассажиров внутригородским речным транспортом. 23 марта состоялся первый выезд специалистов к месту отстоя и ремонта теплоходов на ремонтно-эксплуатационной базе флота, - рассказали в управлении промышленности, транспорта, связи города.

Сейчас три судна находятся на зимнем отстое, а на теплоходе «Москва-80» проводится капремонт на базе Хабаровского судоремонтного завода.

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