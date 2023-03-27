Две тысячи женщин получили пособие по беременности и родам в Хабаровском крае и ЕАО Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала 2023 года в Хабаровском крае и ЕАО выплаты по беременности и родам оформили 2035 женщин. За три месяца из бюджета им было перечислено 289 миллионов рублей.

- Размер пособия зависит от зарплаты женщины, сложности родов и других факторов. Минимальная сумма для работающих мам - 74 757 рублей, а максимальная - 530 976 рублей. Эта сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении сразу двоих или троих детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска, - рассказали в отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

На выплаты также могут рассчитывать женщины, которые усыновили ребенка. Им положен отпуск 70 или 110 дней от дня рождения одного или двух усыновленных детей соответственно. Размер выплаты рассчитывается с момента оформления опекунства.

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