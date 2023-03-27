Школьников Хабаровска научили распознавать мобильные угрозы Фото: минцифры Хабаровского края

Ученикам школы №1 имени Героя Советского союза В. П. Чкалова рассказали о том, какими бывают угрозы для смартфонов и как их распознать. Занятие проходило в рамках «Урока цифры». Его провел Артем Повшал, эксперт в области кибербезопасности.

- Количество передаваемой информации зависит от разрешений, которые вы дали приложениям, и настроек ваших устройств. Популярные VPN-сервисы не такие безопасные, как могут показаться. Пользователь думает, что приложение бесплатное, но на деле расплачивается за него не деньгами, а своими персональным данными. А это - геопозиция, контакты и даже логины и пароли, - сказал Артем Повшал, главный инженер центра мониторинга «МАСКОМ-Техлайн».

После лекции школьники перешли к практике. Они закрепили знания при помощи онлайн-тренажера от «Лаборатории Касперского».

Подобные уроки пройдут во всех школах Хабаровского края до 2 апреля. Уже с 5 апреля начнется новый цикл уроков, посвященных квантовым технологиям.

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