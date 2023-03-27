Сухо и тепло будет в Хабаровском крае 28 марта Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске 28 марта будет солнечной и почти безветренной. Ночью все еще будет держаться несильный мороз - от -2 до -4. Днем солнце прогреет воздух до 9-11 градусов выше ноля. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

На юге Хабаровского края погода 28 марта будет безоблачной. Температура ночью упадет от -1 до -6, а днем будет от +9 до +14. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В центре региона синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночью ожидаются морозы от -1 до -8, а днем потеплеет до 5-13 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

На севере Хабаровского края ни снега, ни дождей не будет. Ветер достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Ночью на градуснике будет от -3 до -20, а днем от -5 до +8 градусов.

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