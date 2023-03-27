Максим Гулько в прямом эфире рассказал о подготовке Хабаровского края к лесным пожарам
Фото: Центр управления регионом Хабаровского края
27 марта на официальных страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» прошел прямой эфир с Максимом Гулько, министром лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. Спикер ответил на часто задаваемые вопросы жителей. Одной из нашумевших тем стала подготовка к сезону пожаров в регионе. Людей интересовало, какие меры принимаются специалистами в 2023 году.
- Прошлый год показал нашу слабую защищенность удаленных территорий, где отсутствуют лесопожарные формирования. В этом году мы снизили зону контроля в четыре раза. Из 40 миллионов гектаров было выведено 11 миллионов. Туда закуплены авиационные часы на тушение, в прошлом году завезено авиатопливо, заключены контракты на авиауслуги, подготовлены бригады, которые будут выезжать во временные отделения на период горимости, - сказал Максим Гулько.
Спикер добавил, что традиционные методы защиты от пожаров также будут использоваться. В частности - создание минерализованных полос. Совсем скоро начнут проверять округа сел и поселков. Они должны быть опаханы по периметру, чтобы в случае ЧП огонь не перекинулся на жилые дома. Также продолжаются проверки арендованных земель. Специалисты смотрят на готовность оборудования и пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.
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