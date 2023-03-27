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НовостиОбщество27 марта 2023 8:21

Больше восьми лет нужно копить на квартиру жителям Хабаровского края

Данные привели специалисты ФАНУ «Востокгосплан»
Василина ВАСИЛЬЕВА
Больше восьми лет нужно копить на квартиру жителям Хабаровского края

Больше восьми лет нужно копить на квартиру жителям Хабаровского края

Фото: Даниил ОПАРИН

Квартира - крупная покупка, и чтобы ее приобрести, нужно брать ипотеку или копить. В некоторых регионах Дальнего Востока откладывать придется немало лет.

Так, доступность жилья для семьи с одним ребенком, конечно, выше, чем по стране. По данным на первый квартал 2022 года, такой семье нужно 5,7 года, чтобы накопить на жилье.

- Больше всего времени понадобится семьям в Приморском крае - 11,1 года. Быстрее всего смогут накопить на собственное жилье семьи в Магаданской области - за 2,3 года и Камчатском крае - за 4,3 года, - рассказали в ФАНУ «Востокгосплан».

По сравнению с тем же периодом 2021 года доступность жилья выросла в Приморье (- 0,9 года) и Приамурье (- 0,2 года). В остальных регионах показатель снизился, значительно - в Забайкальском крае (+1,8 года).

Жителям Хабаровска, к примеру, понадобится 8,3 года, чтобы накопить на квартиру. Тем, кто хочет купить квартиру в Республике Бурятия - 9,7 года, в ЕАО - 6,5 года, в Республике Саха (Якутия) - 5,8 года.

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