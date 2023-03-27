Больше восьми лет нужно копить на квартиру жителям Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Квартира - крупная покупка, и чтобы ее приобрести, нужно брать ипотеку или копить. В некоторых регионах Дальнего Востока откладывать придется немало лет.

Так, доступность жилья для семьи с одним ребенком, конечно, выше, чем по стране. По данным на первый квартал 2022 года, такой семье нужно 5,7 года, чтобы накопить на жилье.

- Больше всего времени понадобится семьям в Приморском крае - 11,1 года. Быстрее всего смогут накопить на собственное жилье семьи в Магаданской области - за 2,3 года и Камчатском крае - за 4,3 года, - рассказали в ФАНУ «Востокгосплан».

По сравнению с тем же периодом 2021 года доступность жилья выросла в Приморье (- 0,9 года) и Приамурье (- 0,2 года). В остальных регионах показатель снизился, значительно - в Забайкальском крае (+1,8 года).

Жителям Хабаровска, к примеру, понадобится 8,3 года, чтобы накопить на квартиру. Тем, кто хочет купить квартиру в Республике Бурятия - 9,7 года, в ЕАО - 6,5 года, в Республике Саха (Якутия) - 5,8 года.

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