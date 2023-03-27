Ветхий барак расселили в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске расселили ветхий барак по улице Серова, 7. Новое жилье по нацпроекту получили 29 семей, чьи квадраты признали аварийными до 1 января 2017 года.

На расселение власти потратили 36 миллионов рублей, жители получили новые квартиры в Железнодорожном и Индустриальном районах. По поручению губернатора в этом году планируется закрыть вопрос о расселении людей из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Тогда власти перейдут к новому этапу и начнут расселять бараки, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

- Краевое министерство ЖКХ вместе с муниципалитетами сокращает аварийный жилищный фонд. Проект рассчитан до 2025 года. В 2022 году цель перевыполнили почти в два раза. Необходимо было расселить 1 750 человек из жилья общей площадью 31 тысяча квадратных метров. Всего по нацпроекту к 2025 году необходимо расселить 3 820 граждан из аварийного жилья общей площадью 61,84 тысячи квадратных метров, - рассказали в министерстве ЖКХ.

С 2019 года в Хабаровске расселили 837 человек из 294 квартир. Общая площадь - 11,8 тысячи квадратных метров. В этом году планируется построить пять домов по Аэродромной для расселения 13,2 тысячи «квадратов». Это 307 квартир и 906 человек. Сдать дома планируют в декабре. Еще шесть домов строят в Пивани, Бикине, поселке Токи и Комсомольске-на-Амуре.

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