Два человека пострадали в ДТП в Хабаровском крае Фото: полиция Вяземского района

Авария на трассе А-370 «Уссури» Вяземского района произошла 27 марта около 16:10. В ней получили травмы два человека.

По предварительным данным, 36-летний водитель ехал за рулем Toyota Vitz. Он не контролировал автомобиль, в итоге не справился с управлением и слетел в кювет. Машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель и пассажирка получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в полиции Вяземского района.

Сейчас специалисты проводят проверку по факту аварии, выясняют причины и подробности ДТП.

Напомним, в аварии пострадал 54-летний водитель «УАЗ 3909». ДТП случилось 25 марта в городе Сусуман по улице Билибина. Виновником стал 25-летний парень на Infiniti. Он выехал на встречку и влетел в отечественное авто, которое ехало по всем правилам дорожного движения.

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