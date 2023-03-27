За убийство приятеля металлической трубой осудят мужчину в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области состоится суд над жителем Биробиджана. Он обвиняется в убийстве мужчины.

Тело нашли местные жители в ночь на 20 января. Оно лежало на территории производственной базы по улице 40 лет Победы в селе Птичник. На трупе виднелись телесные повреждения. Очевидцы тут же сообщили о случившемся в полицию.

- На место происшествия незамедлительно выехали прокурор Биробиджанского района Виктор Балаев, сотрудники полиции и Следственного комитета, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Подозреваемого задержали. Это 57-летний житель Биробиджана, ранее судимый. В ту ночь он находится с приятелем в бытовом помещении базы, они выпивали. В какой-то момент мужчины поругались, и один из них надумал решить спор дракой. Схватил металлическую трубу, ударил соперника несколько раз по голове. Тот погиб на месте от полученных травм. О происшествии в полицию сообщили работники, которые в этот период времени находились на территории базы.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина ждет приговора суда под стражей. Дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

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