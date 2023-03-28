Михаил Дегтярев: власти Хабаровского края окажут поддержку в организации выборов мэра Фото: Александр Янышев

27 марта в Хабаровске состоялась встреча губернатора края Михаила Дегтярева и мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Они обсудили предстоящие внутрипартийные выборы (праймериз) «Единой России» и выборы главы города. Сергей Кравчук сам состоит в партии и, по его словам, он планирует выдвигаться на второй срок.

- Со стороны регионального правительства вам будет оказана всесторонняя поддержка по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Чтобы все хабаровчане, кто имеет возможность высказаться, сделали это. Должен победить тот, за кого проголосует большинство хабаровчан, - сказал Михаил Дегтярев.

Выборы мэра пройдут в краевой столице в Единый день голосования, который выпадает на 10 сентября. Отметим, что Хабаровск – один из немногих городов, где главу города все еще выбирают сами жители.

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