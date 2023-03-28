Две аэролодки «Север» передали спасателям Хабаровского края Фото: комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите

Предотвратить несчастные случаи на воде спасателям Хабаровского края помогут две новые аэролодки «Север». Уже с 27 марта они отправились в рейды по акваториям, где установлены знаки запрета выхода на лед. Аэролодка совмещает функции катера, снегохода и вездехода. Благодаря этому спасатели могут без препятствий передвигаться по талым льдам. Вездеходы теперь смогут использовать и сотрудники МЧС.

- Два новых аэробота «Север» были закуплены правительством региона в 2022 году. Это новейшая отечественная разработка. Аэролодки оснащены навигационной системой, камерами с видеорегистраторами, обеспечивающими обзор на 360 градусов, проблесковыми маячками, рациями и громкоговорителями, - сказал Александр Курбала, консультант отдела предупреждения ЧС комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Теперь рейды на аэролодках под краевой столицей будут проходить регулярно.

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