Руку затянуло в конвейер: несчастный случай произошел на асфальтобетонном заводе в ЕАО

Мужчина получил компенсацию за производственную травму в ЕАО Фото: Сергей ГАПОН

Несчастный случай произошел на асфальтобетонном заводе в ЕАО 12 сентября 2022 года. Житель поселка Смидович работал на конвейере по подаче песка. Он пытался лопатой очистить решетку перед бункером от посторонних предметов, но черенок внезапно сломался. Тогда правую руку мужчины буквально зажевало между лентой и барабаном.

- В результате происшествия мужчина получил рваную рану правого плеча и предплечья, перелом шиловидного отростка локтевой кости. Врачи расценили его травмы как тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

После несчастного случая пострадавший обратился в прокуратуру. Расследование показало, что рабочий получил травму при исполнении обязанностей на производстве. Причиной стало нарушение требований охраны труда. Мужчину допустили к работе без предварительного инструктажа, без ознакомления с техническими документами агрегата.

Пострадавший дольше трех месяцев лечился в Хабаровске и Биробиджане. В результате он потерял работоспособность, постоянно испытывал боль и неудобства. В это время работодатель ничего не делал, чтобы возместить вред здоровью своего сотрудника. Поэтому прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать компенсацию вреда в пользу потерпевшего. По решению Фемиды ответчик теперь должен уплатить 400 тысяч рублей.

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