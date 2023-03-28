Забирал последнее: курьер из Комсомольска похитил у пенсионеров 1,5 миллиона рублей

Помогавшего мошенникам курьера задержали в Хабаровском крае Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Полицейским удалось поймать 19-летнего жителя Города юности, который был замешан в серии мошенничеств. Комсомольчанин попался вдали от родного города - в Амурском районе.

По словам молодого человека, он наткнулся на объявление о подработке в Сети. Он него требовалось выполнять функции курьера. Ему через мессенджер присылали адреса, где парень должен был забирать деньги у пенсионеров.

Пожилых людей обманывали по классической схеме. Им звонили и представлялись правоохранителями. Звучала история о якобы случившейся аварии с участием их родственников, которым теперь срочно нужны деньги, чтобы избежать наказания.

- Курьер забирал наличные и через банкомат отправлял их сообщнику, оставляя себе 10 процентов от суммы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что задержанный принимал участие минимум в четырех аферах. Общий ущерб от его действий составил 1,5 миллиона рублей. Все пострадавшие - жители Амурска в возрасте от 63 до 92 лет.

Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим похожим преступлениям.

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