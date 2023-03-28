Хабаровчане считают чувство юмора преимуществом при трудоустройстве Фото: Виталий ТИМКИВ

Сервис Superjob провел опрос среди соискателей и работодателей, чтобы разобраться, как чувство юмора влияет на карьеру. Умение шутить помогает в продвижении по службе – так считают 64 процента хабаровчан. В основном, это работники, чей доход выше среднего – от 80 тысяч рублей. Но только половина работодателей расценивает это как преимущество кандидата.

- Если на собеседовании выяснится, что у соискателя есть чувство юмора, то каждый второй работодатель расценит это как дополнительный аргумент в его пользу. Около трети компаний не расценивают чувство юмора как значимую черту специалиста, - рассказали в пресс-службе Superjob.

Из молодых людей до 24 лет только 40 процентов считают умение шутить полезным, а из тех, кому больше 45 лет – 63 процента.

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