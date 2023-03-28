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НовостиОбщество28 марта 2023 4:43

Хабаровчане считают чувство юмора преимуществом при трудоустройстве

Но только половина работодателей разделяют это мнение
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчане считают чувство юмора преимуществом при трудоустройстве

Хабаровчане считают чувство юмора преимуществом при трудоустройстве

Фото: Виталий ТИМКИВ

Сервис Superjob провел опрос среди соискателей и работодателей, чтобы разобраться, как чувство юмора влияет на карьеру. Умение шутить помогает в продвижении по службе – так считают 64 процента хабаровчан. В основном, это работники, чей доход выше среднего – от 80 тысяч рублей. Но только половина работодателей расценивает это как преимущество кандидата.

- Если на собеседовании выяснится, что у соискателя есть чувство юмора, то каждый второй работодатель расценит это как дополнительный аргумент в его пользу. Около трети компаний не расценивают чувство юмора как значимую черту специалиста, - рассказали в пресс-службе Superjob.

Из молодых людей до 24 лет только 40 процентов считают умение шутить полезным, а из тех, кому больше 45 лет – 63 процента.

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