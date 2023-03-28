14 пожарных спасли гаражи от огня в Комсомольске-на-Амуре Фото: скриншот из видео

28 марта около 10 утра в дежурную спасательную службу поступило сообщение о пожаре на Запорожской. Очевидцы рассказали, что горит заброшенное здание, но когда на место прибыли сотрудники МЧС, оказалось, что половина постройки используется под гараж, а вторая – пустует.

На вызов отправились 14 человек на восьми машинах. Спасатели быстро нашли источник возгорания и сразу приступили к тушению огня. В пустующей части одноэтажного кирпичного здания полыхал мусор. Так как с момента начала пожара прошло много времени, пламя успело перекинуться на крышу постройки.

- В 10:12 (хбр) пожар был локализован, в 10:20 ликвидировано открытое горение, а полностью потушить возгорание удалось в 12:23, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь повредил крышу на площади 140 квадратных метров и часть стен здания. В пожаре никто не пострадал.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.