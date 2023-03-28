Подарок для друга: в аэропорту Хабаровска у мужчины нашли нож

Нож нашли у иностранного пассажира таможенники Хабаровска Фото: Дальневосточное таможенное управление

Рентген-установка в аэропорту Хабаровска нашла у пассажира необычную ручную кладь. Мужчина, приехавший из Узбекистана, нес с собой нож длиной 17,5 сантиметров. При этом он шел по так называемому «зеленому коридору». Эту зону проходят пассажиры, у которых нет предметов, подлежащих декларированию.

По размерам лезвия таможенники сделали вывод, что это холодное оружие. Нож отправили на экспертизу, которая предположения только подтвердила. Это национальный узбекский охотничий нож. Чтобы его перевозить через границу, нужно разрешение.

Пассажир же ответил, что о правилах не знал, а нож купил в подарок другу.

- Человеку, который ввозит такие изделия в Россию, необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию и заключение (разрешительный документ) Росгвардии, а при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска пройти в «красный коридор», - рассказал Алексей Ефремов, начальник таможенного поста «Аэропорт Хабаровск».

За нарушения грозит административная ответственность. У мужчины могут конфисковать нож, также ему грозит штраф.

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