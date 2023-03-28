Расписание пригородных поездов изменится в Хабаровском крае и ЕАО в апреле Фото: Иван ВИСЛОВ

В апреле изменится движение пригородных поездов, соединяющих Хабаровский край и ЕАО. Так, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 и 28 апреля поезда № 6862 (6864)/6838 «Облучье – Биробиджан – Хабаровск-1» будут отправляться с конечной остановки на час и 35 минут раньше действующего расписания.

Фото: АО "Экспресс Приморья"

Поезд №6803, который курсирует между станциями Хор и Хабаровск-1, будет отправляться на час раньше.

Фото: АО "Экспресс Приморья"

Состав №6804, едущий по маршруту «Хабаровск-1 – Хор», также будет уходить с конечной остановки на час раньше.

Фото: АО "Экспресс Приморья"

Поезд №6808, двигающийся в обратном направлении «Хабаровск-1 – Хор , будут выезжать раньше на час и 11 минут.

Фото: АО "Экспресс Приморья"

Поезд №6807 «Хор – Хабаровск-1» также будет опережать действующее расписание на 35 минут.

Фото: АО "Экспресс Приморья"

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 и 29 апреля поезд №6801 по маршруту «Вяземская – Хабаровск-1» будет отправляться раньше на 40 минут.

Фото: АО "Экспресс Приморья"

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