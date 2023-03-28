Уникальный аппарат МРТ поступил в больницу имени профессора Владимирцева в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

В краевую клиническую больницу имени профессора Владимирцева поступил новый аппарат МРТ. Такое оборудование пока единственное в регионе. С его помощью можно получить снимки высокого качества, а это позволяет с большей точностью поставить диагноз.

- Обследования на новом аппарате будут проходить пациенты стационара с подозрениями на рассеянный склероз, инсульт, опухоль мозга, нарушение мозгового кровообращения, грыжу межпозвоночных дисков, заболевания суставов и другие заболевания, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Пройти диагностику на новом аппарате МРТ смогут 10-15 человек в день. Оборудование обошлось в 140 миллионов рублей. Деньги на него были выделены в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

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