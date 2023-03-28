Противопожарный режим установили в Верхнебуреинском районе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае еще не зафиксировали ни одного лесного пожара в 2023 году. Тем не менее, в регионе открылся пожароопасный сезон. Он начался с Верхнебуреинского района. Там установили противопожарный режим из-за отсутствия снега, повышения температуры и большого числа палов сухой травы. Именно они могут быстро перерасти в лесной пожар. В районе ввели усиленное патрулирование.

- Мы активно готовимся к первым возгораниям. На охраняемых территориях организован мониторинг. Начали работать оперштабы по организации тушения лесных пожаров, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Изначально считалось, что первыми сезон откроют южные районы края в первых числах апреля. Власти готовились вводить особый режим в Бикинском, Вяземском, Хабаровском и районе имени Лазо. Но первой стала северная территория.

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