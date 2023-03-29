РЖД открыла новый железнодорожный участок БАМа в Хабаровском крае Фото: ОАО «РЖД»

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) ввели в эксплуатацию второй путь главного хода на перегоне Блокпост (девятый километр) – Кумтэ (Хабаровский край). Строительство этого участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) закончилось на год раньше, чем было запланировано. Теперь на железной дороге организовано двухпутное движение, то есть составы могут двигаться в обоих направлениях по раздельным путям.

- Президент России Владимир Путин отметил, что нужно ускорить модернизацию Транссиба и БАМа. Сейчас для железнодорожников это задача номер один. Каждый новый объект Восточного полигона становится еще одним шагом на пути укрепления экономики страны. Это и новые производственные мощности, и новые рабочие места, возможности для бизнеса и регионов на многие годы вперед, - сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Перегон Блокпост (девятый километр) – Кумтэ стал первым крупным проектом, завершенным на ДВЖД в 2023 году.

- Идем с опережением. Строительство должно было длиться два года, но мы имеем возможность запускать объекты во временную эксплуатацию быстрее, — сказал Олег Белозеров, председатель правления ОАО «РЖД».

Введенный в эксплуатацию участок БАМа строили больше сотни рабочих, использовалось около 70 спецмашин и техники. Для строителей были построены жилые городки, созданы комфортные бытовые условия.

- Открытие второго главного пути на одном из самых грузонапряженных участков БАМа (от Комсомольска по направлению к тихоокеанским портам Ванино и Советской Гавани) позволит нам увеличить количество пропускаемых поездов. Новые пути и реконструкция остальных лимитирующих участков увеличит пропускную способность восточного БАМа к концу 2024 года с 33 до 58 пар поездов в сутки, - уточнил Евгений Вейде, начальник Дальневосточной магистрали.

Весь ход работ контролировался с помощью высотной аэрофотосъемки с беспилотников. Было уложено 11,5 километра пути, увеличена протяженность 10 водопропускных труб, оборудован современный комплекс автоматики, телемеханики и связи.

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