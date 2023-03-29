Состояние сквера «Самбо-90» после зимы проверили в Хабаровске Фото: министерство ЖКХ по Хабаровскому краю

Сквер «Самбо-90», расположенный в Краснофлотском районе, стал самой большой территорией, которую обустроили в Хабаровске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Площадь объекта составила 17,5 тысяч квадратных метров. На ремонт сквера было потрачено больше 47,5 миллиона рублей.

- Территория радует большим количеством наклонных и скамеек с поручнями – специальных мест для отдыха людей с травмами и болезнями ног. Также мы отметили удобство разветвленной системы пешеходных дорожек, охватывающих сквер во всех направлениях. Практически каждый уголок этой территории освещен, установлена система видеонаблюдения, что обеспечивает безопасность граждан, - сказал Никита Божок, представитель общественного совета при министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Обновленный сквер стойко перенес зиму. С приходом весны сошел снег, и теперь уже видно, что пешеходные, игровые и спортивные зоны уцелели, несмотря на большое количество выпавших осадков и сильные морозы.

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