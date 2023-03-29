Залетел с ножом и требовал деньги: дерзкий грабитель сядет за разбой в Хабаровске

Суд вынес приговор мужчине, ограбившему финансовую компанию в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

В начале декабря 2022 года неизвестный залетел в офис микрофинансовой компании, которая занималась выдачей мелких займов. Он достал нож и, угрожая сотруднику организации, потребовал отдать деньги из кассы. Менеджер отдал всю начичку, после чего мужчина выбежал из помещения, сел в машину и уехал.

- Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 25-летний безработный житель Приморья. У него уже есть судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. В октябре 2020-го он вышел из колонии. Мужчину обыскали и обнаружили в его карманах около 50 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На грабителя завели уголовное дело за разбой. Собранные во время расследования материалы были переданы в суд. По итогам рассмотрения дела мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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