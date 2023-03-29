Скончался Николай Кабушкин, известный писатель Хабаровска Фото: минкульт Хабаровского края

26 марта не стало Николая Кабушкина, известного дальневосточного писателя, журналиста, поэта и книгоиздателя. Ему было 87 лет.

На Дальний Восток Николай Тихонович переехал в 1963 году, устроился на работу на авиационный завод имени Гагарина. Увлекался литературой, и вскоре стал членом комсомольского литературного кружка, чуть позже – корреспондентом местной газеты.

- Первая поэтическая книга «По земле хожу» вышла в Хабаровском книжном издательстве в 1967 году. Затем была издана его небольшая повесть «Дичиха», - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Многие годы писатель отдал изучению Хабаровска. Работать в этом направлении он стал в 1970 году. Именно здесь вышли его поэтические сборники «Большие деревья» с напутствием Егора Исаева, поэма «Резной карниз», «Вечные вершины», «Одинокая птица вселенной». Больше 20 лет Николай Тихонович руководил книжным издательством «Ковчег», был главным редактором газеты «Рыбак Хабаровского края». Много внимания и творческих сил отдал развитию литературы коренных малочисленных народов Хабаровского края.

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