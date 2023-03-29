Скончался Николай Кабушкин, известный писатель Хабаровска Фото: минкульт Хабаровского края
26 марта не стало Николая Кабушкина, известного дальневосточного писателя, журналиста, поэта и книгоиздателя. Ему было 87 лет.
На Дальний Восток Николай Тихонович переехал в 1963 году, устроился на работу на авиационный завод имени Гагарина. Увлекался литературой, и вскоре стал членом комсомольского литературного кружка, чуть позже – корреспондентом местной газеты.
- Первая поэтическая книга «По земле хожу» вышла в Хабаровском книжном издательстве в 1967 году. Затем была издана его небольшая повесть «Дичиха», - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.
Многие годы писатель отдал изучению Хабаровска. Работать в этом направлении он стал в 1970 году. Именно здесь вышли его поэтические сборники «Большие деревья» с напутствием Егора Исаева, поэма «Резной карниз», «Вечные вершины», «Одинокая птица вселенной». Больше 20 лет Николай Тихонович руководил книжным издательством «Ковчег», был главным редактором газеты «Рыбак Хабаровского края». Много внимания и творческих сил отдал развитию литературы коренных малочисленных народов Хабаровского края.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru