Кровоостанавливающие турникеты для СВО производят в ЕАО Фото: Антон Акимов

Уже шесть месяцев в Биробиджане работает цех по производству обуви и кровоостанавливающих турникетов для участников спецоперации. Небольшое предприятие запустили по партпроекту «Выбирай свое».

За это время работники изготовили больше двух тысяч изделий, останавливающих кровь. Все этоо отправили на передовую совершенно безвозмездно.

- К сожалению, для того, чтобы поставлять турникеты в промышленных масштабах Министерству Обороны или УМВД России – требуется обязательное регистрационное удостоверение, которое получить, так скажем, «удовольствие» не дешевое. Но мы ежедневно работаем в этом направлении, - рассказал Антон Акимов, зампред Заксобрания ЕАО.

При этом специалисты готовы делать больше, чем сейчас, снабжать изделиями не только мобилизованных из автономии, а из всей страны – кому только понадобится. За качество при этом ручаются лично. Каждый шов проходит проверку у начальника цеха, ведь турникеты в прямом смысле спасают жизни.

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