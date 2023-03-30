Выбежал прямо под колеса: иномарка сбила ребенка возле торгового центра в Хабаровске

Автомобиль наехал на девятилетнего мальчика в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

29 марта примерно в 12:45 на территории торгового центра «Стрелка» на Карла Маркса произошла авария, в которой пострадал девятилетний ребенок. Водитель «Тойоты Приус» двигался по парковочной зоне, когда неожиданно из-за другой машины на дорогу выбежал ребенок. 49-летний мужчина за рулем иномарки не успел отреагировать на пешехода и сбил его.

- В происшествии пострадал девятилетний мальчик. Его доставили в травмпункт. После осмотра врачи назначили ему амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Сотрудники госавтоинспекции призывают родителей не оставлять детей без присмотра, особенно рядом с проезжей частью, а водителей – быть внимательней на дорогах.

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