Диетическое меню утвердили в школах Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых школах Хабаровска появилось особенное меню для учеников. Это было требованием прокуратуры Кировского района.

- Специалисты провели проверку по обеспечения прав детей при организации питания в образовательных организациях, где установлено, что некоторыми образовательными учреждениями вопросы организации дополнительного питания, разработки меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, не рассматривались, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Кроме того, на сайте одной из школ информации об особенном или диетическом меню для учащихся не было, да и обратную связь родителям детей никто из администрации учебного заведения не давал.

В итоге директорам семи школ внесли представления. В этих учреждениях разработали диетическое меню, которое тут же разместили на сайтах. К дисциплинарной ответственности привлекли семь человек.

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