Депутаты Хабаровской городской Думы заслушали отчет мэра Хабаровска о социально-экономическом положении

Хабаровчане и депутаты городской Думы будут вовлечены в обсуждение разработки стратегии развития Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Гостями встречи стали представители Законодательной Думы Хабаровского края, Правительства региона, члены Общественной палаты Хабаровска, Общественной палаты края и Российской Федерации, представители общественности, силовых структур, надзорных ведомств, молодежный парламент, лидеры общественного мнения.

- Депутаты городской Думы каждый день активно участвуют в решении проблемных вопросов, касающихся городского хозяйства и социальной жизни горожан. Развитие города это работа не только муниципальных, но и региональных, федеральных властей. В Хабаровске успешно реализуются национальные проекты и федеральные программы. Отчет Мэра города содержит социальные, экономические, финансовые, общественно-политические аспекты жизни города. Цифры, представленные в отчете, говорят сами за себя - Хабаровск развивается! Глава краевой столицы подробно остановился на разработке стратегии развития Хабаровска, обсуждать которую будут хабаровчане и депутаты городской Думы. Каждый житель хочет знать, каким будет Хабаровск завтра, - отметил Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской Думы.

Заслушав отчет, депутаты воспользовались возможностью получить прямой ответ от главы города, и от каждой фракции были заданы самые актуальные вопросы по дальнейшему развитию краевой столицы. Они касались тем, волнующих жителей города: благоустройства, строительства, развития электротранспорта, воспитания школьников, реорганизации МУПов.