Музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета пройдет в Хабаровском крае Фото: минкультуры Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдет XII Международный музыкальный фестиваль, руководить которым будет народный артист СССР Юрий Башмет. Начнется мероприятие 8 апреля и продлится пять дней. В 2023 году фестиваль будет иметь особенность – каждое выступление будет объединять классические произведения и старинную музыку с композициями последних двух столетий.

- Традиционно фестиваль пройдет на основных площадках края. Состоится уже шестая Международная музыкальная академия для одаренных детей. Талантливые дети получат возможность поучаствовать в мастер-классах ведущих музыкальных педагогов России, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

9 апреля фестиваль состоится в Комсомольске и Хабаровске. 10 и 11 числа музыканты выступят в Солнечном, Вяземском, Хабаровском и районе имени Лазо. 12 апреля будет детский день, а 13 апреля фестиваль завершится гала-концертом в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре.

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