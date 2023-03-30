Замороженная сельдь не прошла проверку Россельхознадзора в Хабаровске Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Партия замороженной сельди весом в 50 тонн провалила проверку в лаборатории краевого управления Россельхознадзора. Образцы замороженной рыбы для исследований передал сам производитель в рамках обязательного производственного контроля. Во время исследования двух образцов рыбы блочной заморозки в ней обнаружили превышение допустимых норм КМАФАнМ.

- КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Это самый распространенный тест на микробную безопасность. Оба образца не прошли лабораторную проверку по консистенции, наружным повреждениям и микробиологии. Отклонения в результатах было существенным, - рассказали в «Хабаровском референтном центре Россельхознадзора».

Негативные результаты анализа говорят о том, что в рыбе начали размножаться микроорганизмы, в том числе и те, что могут привести к порче продукта.

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