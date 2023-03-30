Три судна готовят к летней навигации по Амуру в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровск практически пришла весна, с каждым днем на улице становится все теплее. Совсем скоро начнется дачный сезон, поэтому в городе стали готовиться и к водной навигации. Как идет работа по подготовке проверил Сергей Кравчук, мэр города.

- Специалисты Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота готовят суда к навигации. Во время нее будет работать три судна. Еще одно подготовили для резерва, - рассказал глава краевой столицы.

Основные работы по подготовке уже закончены. Сотрудникам флота осталось сделать совсем немного: докрасить корабли, отремонтировать дизели, заменить кресла и помыть салоны. Таким образом, жителям, ездящим на левый берег, будет максимально комфортно. Это поручение мэра города. Аванс специалисты уж получили, все контакты заключены. К 1 мая теплоходы будут в полной готовности.

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