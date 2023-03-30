Около 540 миллиардов инвестиций за пять лет привлекли в экономику Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, выступил с ежегодным отчетом перед депутатами. В своем докладе он рассказал о состоянии экономики города. За последние пять лет в эту сферу привлекли порядка 540 миллиардов рублей инвестиций.

- Привлечение инвестиций – это импульс развития экономики. Администрацией города принимаются активные меры по повышению инвестиционного климата, направленные на всестороннюю поддержку инвестиционной инициативы, - рассказал глава города.

На эти деньги сделано много чего: построены два крупных торговых центра, два строительных гипермаркета, благоустроены парки имени Гагарина и «Северный», скверы Пограничной славы и УВД, спортивную подготовку начал дворец единоборств «Самбо», возведен пассажирский терминал внутренних авиалиний.

Доходы в бюджет составили 19,6 миллиарда рублей. Продолжается работа по оптимизации расходов. По словам мэра, в этом году удалось сэкономить почти 133 миллиона рублей. На пять миллионов сократили расходы на обслуживание муниципального долга.

В целом, большая часть расходов идет на социальную сферу. Только 85 миллионов в прошлом году отправили на поддержку мобилизованных.

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