Семьям при рождении второго ребенка помогают в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае действует проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Согласно нему, семьи при рождении второго ребенка могут получить дополнительную поддержку в виде маткапитала.

- Основное условие получения такого капитала является регистрация по месту жительства на территории края либо наличие решения суда об установлении факта проживания на его территории, - рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

Сумма региональной выплаты – 30 процентов от федеральной, которая действует на момент появления второго малыша на свет. Поэтому она может быть разной:

- при рождении ребенка в 2019 году – 139 985,1 рублей,

- при рождении ребенка в 2020 году – 184 985,1 рублей;

- при рождении ребенка с 01.01.2021 по 31.01.2022 –191 829,55 рублей;

- при рождении ребенка с 01.02.2022 по 31.01.2023 – 207 943,23 рублей;

- при рождении ребенка с 01.02.2023 – 232 688,48 рублей.

Потратить эти деньги можно не на все, что хочется. Закон позволяет использовать их при улучшении жилищных условий на территории России, образование детей, а также оплату товаров и услуг для адаптации в обществе детей-инвалидов.

С 2019 года региональный капитал получили 15 314 семей. Деньги потратили 6 219 семей. Эта сумма составила 985,68 миллионов рублей.

В этом году выплату получили уже 278 семей, из которых применение им нашли 262. Они реализовали маткапитал на 43,03 миллиона рублей.

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