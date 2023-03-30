Звонок из Госуслуг обошелся в 400 тысяч жителю Биробиджана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожилой житель Биробиджана обратился в полицию с заявлением: кто-то украл с его карты 400 тысяч рублей. Оказалось, что 62-летнему пенсионеру позвонила якобы сотрудница Госуслуг и сообщила, что его аккаунт будто бы взломали мошенники. Теперь у преступников есть все данные мужчины, и они оформляют на него кредит.

- Потом на связь с потерпевшим вышла представительница правоохранительных органов и успокоила мужчину. Она сказала, что поможет ему закрыть заявку по кредиту. Для этого она отправила его в банк и попросила оформить кредит на 400 тысяч рублей. Звонившая попросила пожилого человека сказать сотрудникам банка, что кредит он берет, чтобы сделать ремонт в квартире, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Мужчине оформили кредит на сумму 461 тысяча рублей. Деньги поступили на счет. Пенсионеру позвонили из «банка» и попросили промокод из SMS. Получив данные, они списали 195 098 и 204 698 рублей. Кроме того, он отправил мошенникам фото своей карты с обеих сторон – по их же просьбе.

Номера телефонов, с которых звонили преступники, зарегистрированы в Москве, Московской и Новосибирской областях. Полицейские выяснили, что на полученные деньги мошенники дважды закупились в магазине бытовой техники. Проводится проверка, преступников ищут.

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