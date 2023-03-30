Хабаровскстат изучит питание жителей Магаданской области Фото: БОГДАНОВ Сергей

Специалисты службы статистики решили изучить рацион жителей Магаданской области. В этом году они проведут выборочное наблюдение, сообщает администрация Магадана.

Такие исследования проводятся с 2013 года раз в пять лет. В этом году наблюдение охватит 45 тысяч домохозяйств по всей России. В Магаданской области обследованию подлежат 140 домохозяйств, из которых 100 – в городе, 40 – в сельской местности. В областной столице опросят членов 60 домашних хозяйств. В поселках городского типа Ола, Дебин, а также в селе Клепка и поселке Омчак интервьюеры посетят по 20 домохозяйств.

- Домашние хозяйства отобраны методом случайного отбора на основе актуализированных данных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, - рассказали в администрации Магадана.

Опрос будет проводится с 10 апреля по 12 мая среди людей от 14 лет. За детей до 14-ти ответят родители, также родственники могут дать ответы за тех, кто не может это сделать, например, по состоянию здоровья.

В специальном бланке суточного дневника запишут, какие продукты и блюда семья съела за сутки. Также соберут данные об уровне материальной обеспеченности, источников приобретения продуктов и другие моменты. Спросят и о питании в школах, на работе, наличии диеты или ограничениях в питании, избытке и недостатке веса. Всю информацию закодируют, а персональные данные обезличат.

По результатам опроса будет планироваться государственная политика в области здорового и безопасного питания, улучшения качества продуктов и предотвращения негативного влияния неполноценного питания на показатели смертности и заболеваемости.

Интервьюеры будут иметь при себе удостоверение, а опрашиваемые смогут выбрать для разговора наиболее удобное время.

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