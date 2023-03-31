Концепцию «Остановок Победы» проработали в мэрии Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, ранее поручил администрации города проработать вопрос о создании «Остановок победы», которые появятся в каждом районе краевой столицы ко Дню Победы. Сотрудники мэрии представили примерный эскиз дизайна будущих павильонов. Также были названы места, где они появятся к 9 мая:
- «Бронекатер»;
- три остановки «Тургенева – Уссурийский бульвар»;
- пять остановок на «Железнодорожном вокзале»
- «Большая медведица» - в сторону центра города;
- две остановки на «Площади Славы»;
- две остановки на «Пединституте»;
- «Нархоз» в сторону центра;
- «38 школа» в сторону центра;
- две остановки на «Торговом техникуме»;
- «Авиагородок» по направлению из центра;
- «Подсолнух» по направлению из центра;
- «19 школа» в сторону центра.
Сейчас места, где будут устанавливать конструкции, убирают и приводят в порядок. Работы планируется закончить к 1 мая.
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