Концепцию «Остановок Победы» проработали в мэрии Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, ранее поручил администрации города проработать вопрос о создании «Остановок победы», которые появятся в каждом районе краевой столицы ко Дню Победы. Сотрудники мэрии представили примерный эскиз дизайна будущих павильонов. Также были названы места, где они появятся к 9 мая:

- «Бронекатер»;

- три остановки «Тургенева – Уссурийский бульвар»;

- пять остановок на «Железнодорожном вокзале»

- «Большая медведица» - в сторону центра города;

- две остановки на «Площади Славы»;

- две остановки на «Пединституте»;

- «Нархоз» в сторону центра;

- «38 школа» в сторону центра;

- две остановки на «Торговом техникуме»;

- «Авиагородок» по направлению из центра;

- «Подсолнух» по направлению из центра;

- «19 школа» в сторону центра.

Сейчас места, где будут устанавливать конструкции, убирают и приводят в порядок. Работы планируется закончить к 1 мая.

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